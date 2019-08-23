Лариса Пышонина возглавит бюджетный комитет владимирского горсовета

СЕГОДНЯ 10:54 2019-08-23T10:54:19+03:00

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Во владимирском горсовете произошли кадровые перестановки. Вместо ушедшего на работу в администрацию Ленинского района города Владимира Леонида Фоменко комитет по бюджетной и налоговой политике возглавит Лариса Пышонина, представляющая фракцию "Единая Россия"

Леонид Фоменко, возглавлявший комитет ранее, зарекомендовал себя как опытный управленец и профессиональный менеджер. Приглашение депутата в администрацию города было делом времени.

Решение комитета о назначении нового руководителя может быть утверждено уже на следующей сессии горсовета 28 августа.

Также отметим, что заместителем председателя комитета по местному самоуправлению станет один из самых опытных депутатов горсовета Борис Оверчук, представляющий фракцию "КПРФ". Отметим, что в этой должности он заметит другого представителя этой партии Шамиля Хабибуллина.

ИСТОЧНИК KP.RU