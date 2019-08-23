2019-08-23T10:31:55+03:00
Общество

Судогодец судится с частной клиникой «Бебибум»

Рассмотрение дела начнется 23 августа
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В производстве Судогодского районного суда находится гражданское дело по иску горожанина, действующего в интересах несовершеннолетнего ребенка, к частной медицинской клинике «Бебибум» города Владимира о взыскании денег, штрафа и компенсации морального вреда за проведение некачественного лечения. Горожанин уверяет, что его сын полгода лечился в этой клинике с диагнозом «аллергический риносинусит», но здоровье мальчика только ухудшалось, а результатов лечения не было. И родителям пришлось отвести ребенка к специалистам Областной клинической больницы. И те сразу выяснили, что причиной плохого самочувствия ребенка была застрявшая мелкая игрушка в носу карапуза, которую и вытащили врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24