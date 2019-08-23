Судогодец судится с частной клиникой «Бебибум»

СЕГОДНЯ 10:31 2019-08-23T10:31:55+03:00

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В производстве Судогодского районного суда находится гражданское дело по иску горожанина, действующего в интересах несовершеннолетнего ребенка, к частной медицинской клинике «Бебибум» города Владимира о взыскании денег, штрафа и компенсации морального вреда за проведение некачественного лечения. Горожанин уверяет, что его сын полгода лечился в этой клинике с диагнозом «аллергический риносинусит», но здоровье мальчика только ухудшалось, а результатов лечения не было. И родителям пришлось отвести ребенка к специалистам Областной клинической больницы. И те сразу выяснили, что причиной плохого самочувствия ребенка была застрявшая мелкая игрушка в носу карапуза, которую и вытащили врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU