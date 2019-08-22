Владимирский бизнесмен Фролов заплатил штраф в полмиллиона за поставку некачественного масла

СЕГОДНЯ 15:32 2019-08-22T15:52:04+03:00

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В декабре 2018 года индивидуальный предприниматель Станислав Фролов был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере за поставку по госконтрактам некачественных продуктов питания. В течение полугода он привозил «недоброкачественное и не рекомендованное к употреблению» сливочное масло 25 социальным учреждениям области. Ущерб, который он нанес региональному бюджету, достиг 6 миллионов 100 тысяч рублей. Горе-предприниматель свою вину признал и похищенные средства вернул. Суд назначил Фролову наказание в виде штрафа в полмиллиона рублей и лишения свободы сроком на 3 года в колонии общего режима. 500 тысяч осужденный выплатил.

ИСТОЧНИК KP.RU