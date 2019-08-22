Гусевчанин убил собаку за 100 тысяч рублей, нанеся ей несколько ударов топором по голове

СЕГОДНЯ 13:18 2019-08-22T13:18:24+03:00

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В ноябре 2018 года жительница деревни Нечаевская попросила двух односельчан за 100 тысяч рублей умертвить свою дворнягу по кличке «Сильва». Местные жители согласились, но женщина не уточнила, как именно они это будут делать. Злоумышленники повели собаку в лес, но она вырвалась и убежала. Один из мужчин догнал дворнягу и дважды ударил ее по голове обухом топора. От нанесенной черепно-мозговой травмы животное скончалось.

За убийство собаки мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении второго участника преступления, причастного к убийству животного, выделено в отдельное производство и также направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU