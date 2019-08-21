Пятнадцать тысяч семей получили выплаты на рождении детей

СЕГОДНЯ 17:42 2019-08-21T17:42:28+03:00

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Социальную поддержку при рождении малышей могут получить как многодетные родители, так и те, у кого появился первенец. Если в семье, где родился первый ребенок, среднедушевой доход каждого домочадца не выше полутора прожиточных минимумов трудоспособного населения – 15937,5 рублей, то ей положено пособие в размере 9911 рублей. Многодетная семья, где среднедушевой доход не превышает среднедушевые денежные доходы населения – 33817,7 рублей, до трех лет ребенка положена выплата в размере 8977 рублей. Кроме того, родителям положена единовременная выплата на второго ребёнка в размере 4531 рублей, третьего и последующих детей – 9059 рублей, при рождении двойни – 15095 рублей, а тройни – 110 тысяч 250 рублей. Чтобы получить все положенные выплаты, родителям нужно обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU