2019-08-21T17:27:10+03:00
Происшествия

В Муроме бешеная лиса напала на домашнюю собаку

Больное животное появилось на окраине города рано утром
Ирина Мальцева
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В минувшие выходные около шести утра житель Дмитриевской Слободы проснулся от громкого лая. Выбежав на улицу, горожанин увидел, что на его пса напала лисица. Мужчина не растерялся и, сбегав домой за оружием, пристрелил зверя и вызвал спасателей. К счастью, никто из людей не пострадал. Экспертиза, проведенная в областной ветеринарной лаборатории, подтвердила, что дикое животное болело бешенством. Теперь всем питомцам, живущим на улице, где появилась заразная лисица, предстоит сделать бесплатные прививки от бешенства. Специалисты рекомендуют привить домашних любимцев и другим горожанам. Напомним, это тридцатый случай бешенства, выявленный с начала года. В большинстве случаев переносчиками опасной болезни были лисы, нападавшие на домашних собак и кошек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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