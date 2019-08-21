Во Владимире расскажут о жизни женщины в эпоху "прекрасного средневековья"

СЕГОДНЯ 16:55 2019-08-21T16:55:50+03:00

Владимиро-Суздальский музей-заповедник открывает выставку "Женщина Древней Руси в дому и на миру"

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Проект вместе с ВСМЗ помогал создавать Новгородский государственный объединенный музей-заповедник. Их общими усилиями 22 августа в 14.00 откроется выставка "Прекрасное Средневековье: женщина Древней Руси в дому и на миру", посвящённую жизни русских женщин X–XV веков.

На миниатюрах в летописях, клеймах икон мы, как правило, видим только торжественные события в жизни женщины: свадебные пиры, рождение детей, похороны. Однако средневековая повседневная жизнь не ушла в прошлое бесследно. Судить о ней нам позволяют письменные свидетельства, а также многочисленные археологические артефакты. Берестяные грамоты, разнообразные украшения, детали одежды, кухонная утварь, детские вещи – на выставке представлено более 900 предметов эпохи.

Выставка работает в выставочном зале №1 комплекса "Палаты". Взрослый билет – 120 рублей, льготный билет (для учащихся и студентов, достигших 16-летнего возраста, – граждан РФ, иностранных граждан, имеющих гражданство ЕАЭС; членов Российского военно-исторического общества) – 90 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU