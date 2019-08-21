В Александрове кафе закрыли за антисанитарию

СЕГОДНЯ 16:00 2019-08-21T16:00:21+03:00

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Городское кафе «Бар Босс» не прошло проверку, организованную Александровской прокуратурой совместно с региональным управлением Роспоьтребнадзора. В заведении нашлось множество нарушений: столовые приборы в кафе хранились неправильно, помещения были захламлены и отделаны материалами, не устойчивыми к мытью, отсутствовали бактерицидные лампы на участке изготовления холодных блюд, температурный контроль морозильного оборудования, не было и специальных производственных помещений. За нарушение санитарно-эпидемиологических требований работу кафе приостановили на 45 суток. За это время руководство заведения должно устранить все нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU