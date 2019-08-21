Владимирские пчелы оказались более живучими нежели поволжские
Этим летом в нескольких российских регионах наблюдалась массовая гибель пчёл. Россельхознадзор связал это с возможным неконтролируемым применением пестицидов и химикатов в сельскохозяйственной отрасли.
А вот во Владимирской области массовой гибели пчёл не зарегистрировано. Как сообщил департамент сельского хозяйства и продовольствия за полгода в регионе погибло лишь 4 процента от общего числа пчелосемей. На начало 2019 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 12,3 тысячи пчелосемей. 4 процентов от общего числа пчелосемей – это обычные среднестатистические данные.
После лабораторных исследований проб на заразные болезни пчёл и остаточное количество используемых в регионе агрохимикатов, возбудители заразных болезней и пестициды не обнаружены.
ИСТОЧНИК KP.RU