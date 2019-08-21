Владимирцы второй раз попались пьяными за рулем

СЕГОДНЯ 15:34 2019-08-21T15:34:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Юрьев-Польском сотрудники ГИБДД остановили два автомобиля, за рулем которых были тридцатитрехлетний и двадцатисемилетний владимирцы. Оба мужчины были пьяны, что подтвердило освидетельствование, и, как выяснилось позднее, раньше оба водителя уже подвергались административному наказанию за нетрезвое вождение. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сейчас уголовные дела, возбужденные в отношении жителей областного центра, переданы в суд для рассмотрения по существу. На таком же нарушении попался житель Петушков, иномарку которого остановили патрульные на одной из улиц райцентра. Тридцатишестилетний водитель «Киа Рио», выглядевший нетрезвым, отказался от освидетельствования, и выяснилось, что ранее его уже останавливали пьяным за рулем. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU