2019-08-21T15:32:17+03:00
Общество

Во Владимире предлагают штрафовать молодоженов за лепестки роз у ЗАГСа

За цветочный мусор придется раскошелиться на 5 тысяч рублей
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во Владимире может появиться новый штраф за мусор у Дворца бракосочетания. Предположительно, он составит 5 тысяч рублей. Администрация города Владимира поддержала идею.

Штрафы за мусор решили ввести, подсмотрев подобную практику в Москве и Санкт-Петербурге. После каждой пары постоянно остаются лепестки роз, которыми новобрачных осыпают после выхода из здания. Остаются и бутылки из-под шампанского с использованной одноразовой посудой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пятнадцать тысяч семей получили выплаты на рождении детей
В Муроме бешеная лиса напала на домашнюю собаку
Во Владимире расскажут о жизни женщины в эпоху "прекрасного средневековья"
«Т Плюс» завершает реконструкцию магистральной теплосети на улице Ломоносова
В Александрове кафе закрыли за антисанитарию
Владимирские пчелы оказались более живучими нежели поволжские
Владимирцы второй раз попались пьяными за рулем
ФАС подтвердила победу "Эко-Транса" на конкурсе по выбору мусорного оператора в зоне № 3 Владимирской области
Акушерский корпус Гусь-Хрустальной городской больницы будет сдан в 2019 году
Владимирев приглашают принять участие в "Параде колясок"
Житель Гусь-Хрустального попал под уголовное дело за ночной звонок в полицию
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о порядке проверки счетчиков
Во Владимирскую область по программе репатриации вернулись 287 человек
Во Владимирской области запущено первое в регионе промышленное производство мяса утки
Жительница Юрьев-Польского получила срок за то, что хранила дома 1 грамм наркотиков
В Александровском районе полиция задержала дачника, стрелявшего в соседку
День города во Владимире пройдет 31 августа
Муромлянина задержали с кастрюлей наркотиков
На Пекинке в районе Болдино - вторая авария за сутки
В Коврове в конкурсе на должность мэра осталось два кандидата
Во Владимирской области 6-летние дети сбежали к отцу из-за постоянных побоев матери и бабушки
В Петушинском районе из-за лопнувшей шины столкнулись три машины: есть погибший и раненые
Во Владимире появится Зерновский сквер
В десять населенных пунктов Меленковского района Владимирской области пришел природный газ
Прокуратура нашла нелегальный вольер с шестью рысями в Киржачском районе
Новый вице-губернатор по внутренней политике Владимирской области будет бороться с коррупцией