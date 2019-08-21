Во Владимире предлагают штрафовать молодоженов за лепестки роз у ЗАГСа

СЕГОДНЯ 15:32 2019-08-21T15:32:17+03:00

За цветочный мусор придется раскошелиться на 5 тысяч рублей

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Во Владимире может появиться новый штраф за мусор у Дворца бракосочетания. Предположительно, он составит 5 тысяч рублей. Администрация города Владимира поддержала идею.

Штрафы за мусор решили ввести, подсмотрев подобную практику в Москве и Санкт-Петербурге. После каждой пары постоянно остаются лепестки роз, которыми новобрачных осыпают после выхода из здания. Остаются и бутылки из-под шампанского с использованной одноразовой посудой.

ИСТОЧНИК KP.RU