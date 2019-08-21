ФАС подтвердила победу "Эко-Транса" на конкурсе по выбору мусорного оператора в зоне № 3 Владимирской области

СЕГОДНЯ 15:09 2019-08-21T15:09:37+03:00

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Федеральная антимонопольная служба утвердила победу компании ООО "Эко-Транс" в конкурсе по выбору оператора по обращению с ТБО в зоне № 3. Жалобы конкурентов признаны необоснованными, администрация Владимирской области готовится подписать договор.

В зону № 3 входят Гусь-Хрустальный, Муромский, Меленковский и Селивановский районы. Контракт с оператором будет заключен на 9 лет. Изначально в конкурсе участвовало 10 компаний. Из-за жалоб участников выборы оператора затянулись на четыре месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU