Акушерский корпус Гусь-Хрустальной городской больницы будет сдан в 2019 году

СЕГОДНЯ 14:28 2019-08-21T14:28:11+03:00

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Объект планируется сдать в эксплуатацию в октябре 2019 года, сообщили в департаменте здравоохранения. Строительство акушерского корпуса необходимо для снижения показателей младенческой смертности, для своевременной помощи женщинам Гусь-Хрустального района в период беременности, при родах и после, а также для оказания квалифицированной медицинской помощи и уходу за новорождёнными в период их пребывания в родильном доме.

Техническим заказчиком реконструкции незавершённого строительства терапевтического корпуса под акушерский является "Облстройзаказчик". Строительство объекта ведётся с 2017 года. Подрядчик: ЗАО "РНРУ". Стоимость контракта составляет 360 млн рублей.

В настоящее время на объекте проведена итоговая проверка инспекцией госстройнадзора, по результатам которой подрядной организации был выдан перечень замечаний для устранения. Все выявленные замечания планируется устранить до конца сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU