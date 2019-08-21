2019-08-21T14:21:33+03:00
Общество

Владимирев приглашают принять участие в "Параде колясок"

Он пройдет 31 августа
Алексей СУХОВ
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В День города, 31 августа, на Соборной площади пройдет традиционный парад колясок. Владимирцы уже могут оставлять заявки. Разрешено участвовать с детьми до 10 лет.

Принять участие в Параде можно в следующих номинациях:

-“Семейный экипаж” (все детские транспортные средства,инвалидная коляска, слингообраз). Единый обрраз всей семьи.

-“Изобретатели” (самокат, беговел, велосипед, инвалидная коляска . Условия: самое усовершенствованное детское транспортное средство, дополненное фантазийными функциями или устройствами;

- “Национальный колорит”. Герои национальных сказок, былин, оформление в национальных традициях;

-“Моя подружка”. Условия: украшенная коляска для кукол с игрушкой.

Заявки принимаются по телефону 77-83-91, а также на электронную почту pressa@sledizanami.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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