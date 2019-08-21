2019-08-21T13:11:03+03:00
Общество

Житель Гусь-Хрустального попал под уголовное дело за ночной звонок в полицию

Он сделал ложное сообщение о заложенной бомбе в своем же доме
Артём Черепанов
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Полицией города Гусь-Хрустального по материалам УФСБ по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении местного 40-летнего жителя, признанного виновным в заведомо ложном сообщении о заложенной бомбе.

По версии следствия, мужчина позвонил в полицию 10 августа 2019 года в 3 ночи. Он сообщил о заложенной бомбе в своем же доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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