Житель Гусь-Хрустального попал под уголовное дело за ночной звонок в полицию
Он сделал ложное сообщение о заложенной бомбе в своем же доме
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Полицией города Гусь-Хрустального по материалам УФСБ по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении местного 40-летнего жителя, признанного виновным в заведомо ложном сообщении о заложенной бомбе.
По версии следствия, мужчина позвонил в полицию 10 августа 2019 года в 3 ночи. Он сообщил о заложенной бомбе в своем же доме.
ИСТОЧНИК KP.RU