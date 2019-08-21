2019-08-21T12:25:13+03:00
Общество

Во Владимирскую область по программе репатриации вернулись 287 человек

64 наших бывших соотечественника получили отказ из-за отсутствия высшего образования
Анна ДЕКТЯРЕВА
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По програме «Оказание содействия добровольному переселению в 33 регион соотечественников, проживающих за рубежом» во Владимирскую область в этом году вернулись 287 бывших россиянина. Это почти вдвое больше, чем запланированный целевой показатель - нужно было вернуть 150 человек.

Откуда во Владимирскую область возвращаются репатрианты - в официальном сообщении не уточняется. Однако желающих хватает: в межведомственной комиссии уже рассмотрено 271 заявление от 624 граждан, пожелавших вернуться во Владимирскую область (заявляют семьями, поэтому число заявителей больше, чем заявлений). Для участия в программе переселения было согласовано 241 заявление от 560 человек. Остальным 64 заявившим было отказано по ряду причин, в том числе из-за отсутствия высшего образования и пенсионного возраста.

Единовременная финансовая помощь в размере 29400 рублей предоставлена 50 вернувшимся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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