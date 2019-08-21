Во Владимирской области запущено первое в регионе промышленное производство мяса утки

СЕГОДНЯ 11:32 2019-08-21T11:32:05+03:00

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Открытие нового производство намечено на 22 августа. Причем делать это будут с размахом. Но открытие приглашен губернатор Владимир Сипягин.

Сам же цех по переработки мяса утки будет находиться в микрорайоне Энергетик города Владимира. Птицефабрика займется производство мяса утки английской селекции породы "Черри Велли". В проект вложено более 900 миллионов рублей. Здесь будет организован полный цикл производства от поступления инкубационного яйца до выпуска готовой продукции. В целом проект предусматривает реконструкцию 59 цехов, в том числе инкубатора, цеха откорма и убоя, строительство очистных сооружений и дезбарьеров, а также нового производства охлажденных полуфабрикатов. Реализация инвестиционного проекта позволит дополнительно создать более 110 новых рабочих мест.

Ожидается, что в фирменные магазины мясо утки начнет поступать уже в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU