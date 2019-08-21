2019-08-21T11:20:46+03:00
Происшествия

Жительница Юрьев-Польского получила срок за то, что хранила дома 1 грамм наркотиков

Срок условный
Вероника ПАНИНА
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У 40-летней жительницы Юрьев-Польского нашли дома наркотическую курительную смесь. Как установил суд, в апреле женщина купила синтетический наркотик и с примесью табака приготовила из него курительную смесь - около 1,01 грамма. Торговать наркотиком она не собиралась, дрянь была куплена для собственного употребления. Такое количество наркотика считается крупным размером, однако, с учетом того, что продавать его женщина не собиралась, суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, в период которого наложены ограничения и запреты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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