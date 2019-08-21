В Александровском районе полиция задержала дачника, стрелявшего в соседку

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-21T11:06:26+03:00

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Дачные разборки закончились стрельбой. Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, 17 августа в полицию поступило сообщение, что в одной из деревень Александровского района в 57-летнюю дачницу, жительницу Московской области, выстрелили из травматического пистолета. Женщина в тяжелом состоянии, с пулевым ранением головы, доставлена в больницу, откуда ее вертолетом санитарной авиации отправили в московскую клинику. На данный момент она жива, но состояние остается тяжелым.

Как выяснили следователи, выстрелил в женщину сосед по дачному участку - 59-летний мужчина, постоянно прописанный в Московской области. Как рассказал 38-летний сын женщины, сосед, которого они считали другом семьи, в пьяном виде пришел к ним на участок и затеял ссору. Увидев пистолет, сын пострадавшей попытался его выбить, но не успел.

Сразу после выстрела мужчина скрылся в неизвестном направлении. В розыске приняли участие сотрудники Следственного комитета, наряды полиции и кинологи с собаками. В течение нескольких часов опергруппы прочесывали местность вокруг дачного поселка. В результате подозреваемый, скрывавшийся в лесу, был задержан вечером того же дня.

По факту покушения на убийство следственными органами возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и помещен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU