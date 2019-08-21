2019-08-21T11:06:26+03:00
Происшествия

В Александровском районе полиция задержала дачника, стрелявшего в соседку

Женщина выжила
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дачные разборки закончились стрельбой. Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, 17 августа в полицию поступило сообщение, что в одной из деревень Александровского района в 57-летнюю дачницу, жительницу Московской области, выстрелили из травматического пистолета. Женщина в тяжелом состоянии, с пулевым ранением головы, доставлена в больницу, откуда ее вертолетом санитарной авиации отправили в московскую клинику. На данный момент она жива, но состояние остается тяжелым.

Как выяснили следователи, выстрелил в женщину сосед по дачному участку - 59-летний мужчина, постоянно прописанный в Московской области. Как рассказал 38-летний сын женщины, сосед, которого они считали другом семьи, в пьяном виде пришел к ним на участок и затеял ссору. Увидев пистолет, сын пострадавшей попытался его выбить, но не успел.

Сразу после выстрела мужчина скрылся в неизвестном направлении. В розыске приняли участие сотрудники Следственного комитета, наряды полиции и кинологи с собаками. В течение нескольких часов опергруппы прочесывали местность вокруг дачного поселка. В результате подозреваемый, скрывавшийся в лесу, был задержан вечером того же дня.

По факту покушения на убийство следственными органами возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и помещен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Акушерский корпус Гусь-Хрустальной городской больницы будет сдан в 2019 году
Владимирев приглашают принять участие в "Параде колясок"
Житель Гусь-Хрустального попал под уголовное дело за ночной звонок в полицию
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о порядке проверки счетчиков
Во Владимирскую область по программе репатриации вернулись 287 человек
Во Владимирской области запущено первое в регионе промышленное производство мяса утки
Жительница Юрьев-Польского получила срок за то, что хранила дома 1 грамм наркотиков
День города во Владимире пройдет 31 августа
Муромлянина задержали с кастрюлей наркотиков
На Пекинке в районе Болдино - вторая авария за сутки
В Коврове в конкурсе на должность мэра осталось два кандидата
Во Владимирской области 6-летние дети сбежали к отцу из-за постоянных побоев матери и бабушки
В Петушинском районе из-за лопнувшей шины столкнулись три машины: есть погибший и раненые
Во Владимире появится Зерновский сквер
В десять населенных пунктов Меленковского района Владимирской области пришел природный газ
Прокуратура нашла нелегальный вольер с шестью рысями в Киржачском районе
Новый вице-губернатор по внутренней политике Владимирской области будет бороться с коррупцией