День города во Владимире пройдет 31 августа

СЕГОДНЯ 10:48 2019-08-21T10:51:49+03:00

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Владимир не очень активно готовится отмечать День города. В этом году он будет праздноваться в последний день лета, 31 августа. В отличие от предыдущих лет, программа праздничных мероприятий пока неизвестна даже приблизительно, хотя осталось всего 10 дней. Возможно, это связано с тем, что областная столица только-только праздновала 75-летие области, и пока горожане и спонсоры отдыхают и готовятся к новому празднику.

Известно, что к Дню города должны торжественно открыть после реконструкции сквер на улице Чайковского - сегодня, 21 августа, его готовность будет оценивать специальная комиссия во главе с сити-менеджером Андреем Шохиным. Ожидается концерт известной группы на Театральной площади, какой - пока не называют. Откроется ли традиционная сельскохозяйственная ярмарка на Соборной площади - тоже пока не ясно, скорее нет, учитывая судебный иск Минкульта о нарушении охранных зон памятников архитектуры.

Возможно, торжества в этом году будут не особо пышными - силы и средства поберегут на будущий год, когда Владимир будет отмечать юбилей, 1030 лет со дня основания.

ИСТОЧНИК KP.RU