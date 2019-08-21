2019-08-21T10:39:56+03:00
Происшествия

Муромлянина задержали с кастрюлей наркотиков

Его ждет суд за незаконное хранение наркотиков
Ирина Мальцева
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Тридцатишестилетнего жителя Мурома сотрудники полиции заподозрили в причастности к незаконному обороту наркотиков. Мужчину остановили и обнаружили у него пакет с растениями и кастрюлю с подозрительной массой с характерным цветом и запахом. Химические исследования подтвердили подозрения: это оказалась маковая соломка, весившая почти 330 граммов. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, муромлянин собрал растения на заброшенных участках, переработал и планировал использовать для себя. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ - незаконное хранение наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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