Муромлянина задержали с кастрюлей наркотиков

СЕГОДНЯ 10:39 2019-08-21T10:39:56+03:00

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Тридцатишестилетнего жителя Мурома сотрудники полиции заподозрили в причастности к незаконному обороту наркотиков. Мужчину остановили и обнаружили у него пакет с растениями и кастрюлю с подозрительной массой с характерным цветом и запахом. Химические исследования подтвердили подозрения: это оказалась маковая соломка, весившая почти 330 граммов. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, муромлянин собрал растения на заброшенных участках, переработал и планировал использовать для себя. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ - незаконное хранение наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU