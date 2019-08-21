2019-08-21T10:24:38+03:00
Происшествия

На Пекинке в районе Болдино - вторая авария за сутки

Вчера на том же месте «Яндекс.Такси» врезалось в фуру
Вероника ПАНИНА
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Фото: VK.COM/"Подслушано автомобилистов-Владимир"Фото: VK.COM/"Подслушано автомобилистов-Владимир"Фото: соцсети
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Место ремонта трассы М-7 в районе Болдино становится, как пишут в соцсетях, «проклятым» - за сутки там произошла уже вторая авария с пострадавшими. Утром 21 августа иномарка выехала на встречную полосу для обгона и столкнулась с фурой. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Причиной того, что увеличилось число аварий на этом участке, скорее всего, является сужение дороги до двух полос. Из-за ремонта Пекинки там ограничена скорость движения до 50 километров в час, и нетерпеливые водители, не желающие соблюдать скоростной режим, идут на обгон по встречке (по одной из двух полос). По аналогичной схеме на том же месте произошла авария вчера, 20 августа. Водитель автомобиля «Хюндай» с логотипом «Яндекс.Такси» выехал на встречную полосу для обгона и врезался в фуру, которая, в свою очередь, наехала на автомобиль «Ниссан Кашкай». Водитель «Ниссана» погиб, серьезно пострадали водитель и пассажил «Хюндай».

ИСТОЧНИК KP.RU

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