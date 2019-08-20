2019-08-20T18:00:53+03:00
Политика

В Коврове в конкурсе на должность мэра осталось два кандидата

Оба они - вице-мэры города
Сергей МОРКОВКИН
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20 августа в Коврове состоялся второй тур конкурса по выбору нового мэра города, в нем участвовало четыре кандидата. Горсовету на выбор будут представлены две кандидатуры, оба победителя работают в мэрии. Кроме того, стали известны подробности биографий некоторых из конкурсантов.

Победителями конкурса стали считающийся фаворитом конкурса вице-мэр по ЖКХ Юрий Морозов и заместитель главы города по социальным вопросам Светлана Степанова. Их кандидатуры будет представлены горсовету после 8 сентября.

Не набрали необходимого количества голосов два претендента:

Амангельды Куандыков – профессиональный военный в запасе, занимавший должности главной и высшей группы в Вооружённых силах РФ, его деятельность на посту директора ООО «Октябрьский рынок» заслужила высокую оценку со стороны членов конкурсной комиссии.

Иван Панин в настоящий момент занимает должность управляющего менеджера Бизнес-инкубатора в Коврове, имеет опыт службы в УВД по городу Коврову и Ковровскому району и предпринимательской деятельности, действующий депутат Совета народных депутатов города Коврова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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