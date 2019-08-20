2019-08-20T16:05:32+03:00
Общество

Во Владимирской области 6-летние дети сбежали к отцу из-за постоянных побоев матери и бабушки

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье "истязание"
Алексей СУХОВ
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Дела заведены на 25-летнюю мать и 43-летнюю бабушку. те при воспитании использовали физическую силу при любом удобном случае. при этом о систематическом истязании детей узнали случайно.

В августе мать и бабушка обратились в полицию, сказав, что их шестилетние двойняшки - сын и дочь - пропали. Уже вскоре выяснилось, что те сбежали к отцу, который живет отдельно от бывшей жены. У папы малыши искали защиты от мамы и бабушки. Там их и нашли. При осмотре детей эксперт Следственного комитета нашел на теле пострадавших кровоподтеки и ссадины.

Оказалось, что женщины занимались воспитанием девочки и мальчика своеобразным образом, считая, что за любую провинность детей надо бить. За последние пару месяцев шестилетних детей били за все подряд - рассыпанный сахарный песок, порчу обоев, уход из дома к бабушке по линии отца и иные поступки. Не удивительно, что двойняшки не выдержали и удрали к отцу, который хоть и не живет с детьми, но часто их навещает и всегда был добр к детям.

Сейчас семьей занимается не только следком, но и органы опеки. Пока расследование уголовного дела продолжается, дети будут под защитой. В дальнейшем будет решаться вопрос о том, у кого останутся малыши. В СК РФ по Владимирской области хотят оставить детей у родителей (ведь семья в целом считается нормальной), но только при условии, что побои прекратятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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