2019-08-20T15:49:09+03:00
Происшествия

В Петушинском районе из-за лопнувшей шины столкнулись три машины: есть погибший и раненые

ДТП произошло на 143 километре трассы М-7
Алексей СУХОВ
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предоставлено областной полицией.предоставлено областной полицией.
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Около семи часов утра 20 августа на 143 км трассы М-7 "Волга" в Петушинском районе произошло ДТП с пострадавшими и погибшим.

По информации пресс-службы областной полиции, водитель автомобиля "Хюндай Солярис" ехал из Московской области в сторону Владимира. Видимо, водитель очень торопился, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Рено Премиум" под управлением 43-летнего жителя Челябинской области. От удара левое переднее колесо "Рено" лопнуло, иномарку вынесло на встречку, где она столкнулась с автомобилем "Ниссан Кашкай". Две последние машины вынесло в южный придорожный кювет, при этом "Ниссан" еще и перевернулся.

В результате ДТП пассажир "Ниссан Кашкай" скончался на месте происшествия, водитель данного автомобиля - 58-летний житель Новгородской области - находится в реанимации. Также пострадали двое граждан из "Хюндай Солярис" - 21-летний житель Московской области (госпитализирован) и 24-летний житель Ивановской области (находится в реанимации).

ИСТОЧНИК KP.RU

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