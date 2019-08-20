Во Владимире появится Зерновский сквер
Такое имя дадут небольшой территории на самой окраине Доброго
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Владимирский горсовет опубликовал проект решения об утверждении названия Зерновского сквера в Добром. Депутаты смогут проголосовать за него уже на ближайшей сессии горсовета. Название сквера в часть дважды героя социалистического труда Павла Зернова еще в прошлом году одобрила городская топонимическая комиссия.
Зерновский сквер будет находиться на улице Добросельской, практически на самой окраине города, возле дома № 205. В сквере находится памятник создателям ядерного щита страны.
ИСТОЧНИК KP.RU