2019-08-20T14:31:31+03:00
Общество

Прокуратура нашла нелегальный вольер с шестью рысями в Киржачском районе

В загоне жили четыре взрослые кошки и два котенка
Сергей МОРКОВКИН
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Рысь в вольере. Киржачский район.Рысь в вольере. Киржачский район.Фото: Предоставлено прокуратурой Владимирской области
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Владимирская природоохранная прокуратура совместно с региональной охотинспекцией в Киржачском районе обнаружила вольер для содержания в полувольных условиях рысей. В нем жили четыре взрослых животных и два детеныша.

Ведомство сообщает, что вольер имеет площадь примерно в 1 гектар. Известен и владелец - некий гражданин С.В. Лукаревский. А вот разрешения на право пользования участком лесного фонда, как и разрешение на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания у владельца диких зверей нет.

На владельца вольера составлен протокол об административном правонарушениях по факту самовольного занятия лесного участка. Сейчас решается вопрос об оформлении документов на вольер. Если хозяин откажется легализовать питомник, его придется снести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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