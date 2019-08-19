Во Владимире временно отключат телесигнал

СЕГОДНЯ 14:45 2019-08-19T14:45:19+03:00

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С 21 по 23 и с 26 по 30 августа с 9.00 до 14.00 во Владимире не будет приниматься телесигнал. На ретрансляторе в Быково Судогодского района запланировано внеплановое отключение, связанное с ремонтом.

Кроме Владимира сигнал с РТРС в Быково покрывает Ковров, Радужный, Гусь-Хрустальный, Камешковский, Ковровский, Селивановский, Собинский, Судогодский и Суздальский районы.

Отметим, пользователей кабельных сетей проблема отключения телесигнала не коснется.

ИСТОЧНИК KP.RU