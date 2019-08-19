2019-08-19T13:23:01+03:00
Общество

В медицинские вузы страны зачислены 116 абитуриентов из Владимирской области

В прошлом году было 77
Сергей МОРКОВКИН
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Департамент здравоохранения Владимирской области сообщает об итогах набора абитуриентов в медицинские вузы страны. Ведомство работает с шестью учебными заведениями по целевому приему. В 2019 году из Владимирскую область поступили 116 абитуриентов. При этом, в 2018 году их было 77 человек.

По условиям целевого направления, студенты, получившие образование в медицинском вузе, должны вернуться во Владимирскую область и отработать три года в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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