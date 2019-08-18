2019-08-18T19:17:33+03:00
Звезды

Фестиваль «Владимирский тяжеловоз» вернулся после трехлетнего перерыва

На него собралось более трех тысяч человек
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Культовый владимирский рок-фестиваль вновь прошел 17 августа в пойме реки Клязьмы в микрорайоне Коммунар, где выступили двенадцать групп, отобранных организаторами из сотни заявок. Несмотря на непогоду, на долгожданный праздник собралось несколько тысяч человек не только из Владимира, но и из соседних регионов. Фестиваль, отметивший десятилетний юбилей, не раз собирал не только владимирских музыкантов, но и рок-звезд отечественной эстрады – на его сцене выступали Глеб Самойлов из «Агаты Кристи», «Кирпичи», «Эллизиум», «КняZz» и другие, а в этот раз хедлайнерамистали группы «Рекорд Оркестр», которая тоже отмечает в этом году десятилетний юбилей, панк-группа «Гудтаймс» и Louna.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более сотни владимирских выпускников станут врачами
В Камешково пенсионерке не давали положенных бесплатных лекарств
Коммунальщиков в Радужном заставили запереть люк на крышу
Молодой владимирский ученый помог создать компоненты для квантовых компьютеров
Александровская предпринимательница обманула горожан на полмиллиона рублей
В семи районах Владимирской области обнаружили бешеных животных
В Муроме предприниматель нанимал людей неофициально
В Муроме восстановили дом, пострадавший от взрыва газа
В Киржаче фермер нарушил ветеринарное законодательство
Во Владимире мужчина выпал из окна - второй трагический случай за август 2019
Семейные споры владимирским семьям предлагают разрешить в "Гостиной примирения"
17 августа во Владимире пройдет рок-фестиваль "Владимирский тяжеловоз"
Владимирское "Торпедо" вырвалось на 1 место в группе "Запад"
У владимирской учительницы в поезде украли 95 тысяч рублей
Владимирская спортсменка Наталья Гемперле выиграла "бронзу"на ЧМ по спортивному ориентированию
"Развод" на миллион: мошенники обманывали гусевчанку целый месяц
Владимирские предприниматели призывают ВСМЗ не кошмарить малый бизнес и отказаться от "сувенирного сбора"