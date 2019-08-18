Фестиваль «Владимирский тяжеловоз» вернулся после трехлетнего перерыва

18 Авг. 19:17 2019-08-18T19:17:33+03:00

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Культовый владимирский рок-фестиваль вновь прошел 17 августа в пойме реки Клязьмы в микрорайоне Коммунар, где выступили двенадцать групп, отобранных организаторами из сотни заявок. Несмотря на непогоду, на долгожданный праздник собралось несколько тысяч человек не только из Владимира, но и из соседних регионов. Фестиваль, отметивший десятилетний юбилей, не раз собирал не только владимирских музыкантов, но и рок-звезд отечественной эстрады – на его сцене выступали Глеб Самойлов из «Агаты Кристи», «Кирпичи», «Эллизиум», «КняZz» и другие, а в этот раз хедлайнерамистали группы «Рекорд Оркестр», которая тоже отмечает в этом году десятилетний юбилей, панк-группа «Гудтаймс» и Louna.

ИСТОЧНИК KP.RU