2019-08-17T17:36:12+03:00
Общество

Семейные споры владимирским семьям предлагают разрешить в "Гостиной примирения"

Медиаторы консультируют бесплатно
Елена Масленникова
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Статистика департамента ЗАГС удручающая: в прошлом году в нашей области развод оформили более пяти тысяч пар. В 75 процентах это семьи, в которых есть несовершеннолетние дети. Медиация как способ разрешения конфликтов признан действенным. С участием специалиста удается урегулировать около 80 процентов семейных ссор. Бесплатную помощь медиаторы оказывают в "Гостиной примирения", которая работает на базе городского Дворца бракосочетания. На консультацию сюда обращаются не только владимирские семьи, но и пары из Юрьев-Польского, Кольчугинского, Камешковского и Суздальского районов. Приоритет отдается тем семьям, где есть маленькие дети. На бесплатную встречу с профессиональным медиатором можно записаться по телефонам: 8-903-645-58-83 и 8-904-256-45-80

ИСТОЧНИК KP.RU

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