"Развод" на миллион: мошенники обманывали гусевчанку целый месяц

СЕГОДНЯ 10:31 2019-08-17T10:31:49+03:00

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Криминальный спектакль с участием лжеполицейских и псевдоадвокатов мошенники разыграли в городе Гусь-Хрустальный.

Случай был зарегистрирован полицейскими 15 августа. По сообщению пресс-службы ММ ОМВД России "Гусь-Хрустальный", в середине июля 2019 года гусевчанке позвонил неизвестный мужчина, который представился следователем. Он убедил женщину, что она является потерпевшей по уголовному делу о незаконном обороте поддельных БАДов и ей положена компенсация в размере 15 миллионов рублей. Мнимый следователь рассказал женщине, что адвокаты уже работают над тем, чтобы вернуть ей деньги. Жительница Гусь-Хрустального в эту историю поверила и почти месяц осуществляла денежные переводы мошенникам за их "труд". Эти услуги обошлись женщине в 917 тысяч рублей. Она занимала наличные у родственников и друзей и брала кредиты в банке. Прозрение у потерпевшей наступило только тогда, когда знакомые пробили телефонные номера мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело и ведется следствие. А гусевчанке теперь придется самостоятельно выплачивать свои долги

ИСТОЧНИК KP.RU