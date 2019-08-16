Камешковец разбил краденые телефоны, потому что их никто не купил

СЕГОДНЯ 14:28 2019-08-16T14:28:12+03:00

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В середине августа в полицию обратилась 59-летняя жительница города Камешково. По данным УМВД, к женщине вошли через незапертую дверь и украли два мобильных телефона.

Сумма ущерба составила 60 000 рублей.

Полицейские оперативно задержали предполагаемого вора - 31-летнего мужчину. Он рассказал, что краденые телефоны хотел продать, но никто не купил. Поэтому он разбил их.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU