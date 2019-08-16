Камешковец разбил краденые телефоны, потому что их никто не купил
Ущерб составил 60 тысяч рублей
.Фото: УМВД по Владимирской области
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В середине августа в полицию обратилась 59-летняя жительница города Камешково. По данным УМВД, к женщине вошли через незапертую дверь и украли два мобильных телефона.
Сумма ущерба составила 60 000 рублей.
Полицейские оперативно задержали предполагаемого вора - 31-летнего мужчину. Он рассказал, что краденые телефоны хотел продать, но никто не купил. Поэтому он разбил их.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU