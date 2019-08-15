В Юрьев-Польском водитель-нарушитель хотел откупиться взяткой в 1000 рублей
Возбуждено уголовное дело за мелкое взяточничество
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В начале августа текущего года сотрудники ГИБДД остановили «ВАЗ-21213», за рулем которого был 31-летний гражданин одного из соседних государств. Он не использовал ремень безопасности. Чтобы избежать административной ответственности, мужчина предложил инспекторам 1000 рублей, а они сообщили о взятке в дежурную часть.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело за мелкое взяточничество, сообщает УМВД.
Санкцией статьи предусмотрено наказание как в виде крупного штрафа, так и в виде реального лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU