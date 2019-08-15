Под Петушками водитель отвлекся на пассажира и попал в аварию

СЕГОДНЯ 15:14 2019-08-15T15:14:05+03:00

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Петушинский районный суд признал виновным водителя, который нарушил Правила дорожного движения. В декабре прошлого года мужчина со знакомым ехал на иномарке по трассе М-7 из Москвы в сторону Владимира. На одном из участков дороги он ускорился до 90 километров в час, а потом отвлекся на сидящего рядом пассажира, но при этом не замедлился и не остановился. Чуть не врезавшись в металлический забор, он резко свернул вправо, но не смог справиться с автомобилем, вылетел на обочину, где иномарка перевернулась и врезалась в дерево. В результате управлявший авто мужчина уцелел, а пассажир погиб от полученных травм. Водитель вину признал, ему назначили наказание – полтора года условно с испытательным сроком два года. Кроме того, ему полтора года нельзя управлять автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU