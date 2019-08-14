В Киржачском районе лось спровоцировал ДТП и погиб

14 Авг. 21:50 2019-08-14T21:51:27+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло 14 августа, около пяти утра, на 27 километре автодороги "Кольчугино-Киржач". По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, 39-летний водитель ехал на "Ладе Гранте" из Кольчугино. В его машине находились еще трое взрослых. Лось выбежал на дорогу, и мужчине не удалось уйти от столкновения. Машина вылетела в кювет. В результате ДТП травмы получили водитель и трое пассажиров. Они отправлены на лечение домой. Животное погибло.

ИСТОЧНИК KP.RU