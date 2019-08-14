2019-08-14T16:08:36+03:00
Происшествия

Монтажника гороховецкого "Русджама" обвинили в гибели двух рабочих

Еще двое человек получили серьезные ожоги
Артём Черепанов
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Прокуратура Гороховецкого района утвердило обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 24-летнего монтажника гороховецкого завода "Русджам", приехавшего из Ростовской области. Из-за него погибли два рабочих, еще два человека получили серьезные ожоги.

Трагедия произошла 5 марта 2019 года около 17.00. После окончания рабочей смены монтажник зашел в бытовку горячего цеха, где стояла открытая канистра с уайт-спиритом. Мужчина зажег газовую горелку, пары растворителя загорелись, начался пожар.

Монтажник завода полностью признал свою вину и частично возместил ущерб пострадавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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