Петушинского предпринимателя оштрафовали за попытку подкупить полицейского

СЕГОДНЯ 16:05 2019-08-14T16:05:04+03:00

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Петушинский бизнесмен попался на торговле контрафактной одеждой с логотипами известных фирм. В мае этого года, надеясь добиться прекращения проверки, уничтожения всех составленных документов и возвращения изъятой одежды, он попытался подкупить полицейских и передал начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Петушинскому району взятку в размере пятьдесят тысяч рублей. Однако закончить дело ему не удалось: предпринимателя взяли на месте преступления, а деньги изъяли. Петушинский районный суд признал индивидуального предпринимателя виновным в покушение на дачу взятки должностному лицу в значительном размере и, согласившись с позицией гособвинителя, назначил наказание в виде крупного штрафа – двести тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU