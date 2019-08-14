2019-08-14T13:01:23+03:00
Экономика

Во Владимирской области наметилось ускорение темпов роста промышленного производства

Но специалисты не уверены в устойчивости этой тенденции
Сергей МОРКОВКИН
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Управляющая владимирским филиалом Банка России Надежда Калашникова на минувшем обсуждении корректировок Стратегии социально-экономического развития Владимирской области на 2020-35 годы заявила наметившемся увеличении темпов роста промышленного производства. При этом она сообщила, что пока нельзя точно сказать, насколько устойчивой будет эта тенденция.

- Годовая инфляция во Владимирской области снизилась в до 5,5 процента в июле по сравнению с пиковым показателем в марте – 6,1 процента. Рост объёма промышленного производства по итогам первого полугодия составил 2 процента против снижения на 1,1 процента за аналогичный период 2018 года, - сообщила Надежда Калашникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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