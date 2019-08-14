2019-08-14T10:43:59+03:00
Общество

Диакон Андрей Кураев предложил ввести пароль для бесплатного входа во владимирский Успенский собор

Один из известнейших представителей РПЦ предложил выучить молитву князю Юрию
Сергей МОРКОВКИН
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Один из известнейших богословов Русской православной церкви протодиакон Андрей Кураев в эфире радиостанции "Эхо Москвы" пояснил, как можно договориться верующим и Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику о бесплатном входе в храм в дневные часы.

- Думаю, что в данном случае безо всякого суда можно договориться. Создать систему паролей. Произнеси молитву князю Юрию - и проходи бесплатно. Это должна быть договоренность епархии и музея.

Напомним, Октябрьский районный суд города Владимира отклонил иск бывшего пресс-секретаря Нижегородской епархии Виталия Груданова к ВСМЗ об отмене платного входа в Успенский собор в музейные часы. Житель Нижнего Новгорода заявил, что приезжает во Владимир поклониться мощам святого князя Юрия, основателя Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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