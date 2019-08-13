Светлана Орлова отказалась приезжать на 75-летие Владимирской области

СЕГОДНЯ 17:45 2019-08-13T17:45:46+03:00

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75-летие Владимирской области будет отмечаться с большой помпой в ближайшие выходные - 16 и 17 августа. Как сообщили представители администрации Владимирской области, они разослали приглашения на праздник всем ныне здравствующим губернаторам.

Речь идет о Николае Виноградове (возглавлял область в период с 1997 по 2013 год) и Светлане Орловой (была губернатором с 2013 по 2018 годы). И если Николай Виноградов с радостью согласился поприсутствовать на официальном торжестве, посвященном празднованию юбилея, то вот Светлана Орлова от предложения отказалась. По официальной информации бывшая глава региона не сможет посетить Владимирскую область из-за сильной занятости в эти дни.

Напомним, что также в российский период Владимирскую область возглавлял Юрий Власов, бывший первым главой областной администрации в период с 1991 по 1996 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU