2019-08-13T13:12:43+03:00
Общество

В Суздале пройдет фестиваль исторической реконструкции

Для зрителей вход бесплатный!
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Фото группы ВК "Фестиваль Суздаль-град"Фото группы ВК "Фестиваль Суздаль-град"Фото: Соцсети
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В ближайшие выходные, 17 и 18 августа, в Суздале пройдет фестиваль живой истории «Суздаль-град». На него соберутся реконструкторы из Владимира, Москвы, Суздаля и многих городов России.

В программе обещаны зрелищные турниры по историческому фехтованию (полноконтактные бои 1 на 1 и 3 на 3), бугурты - массовые бои, средневековая ярмарка, продажа всяких средневековых аксессуаров, мастер-классы и файер-шоу.

Фестиваль развернется на берегу реки Каменки под стенами Покровского монастыря. Вход для зрителей (редкая в последнее время вещь) - бесплатный!

Примерная программа фестиваля (может меняться в зависимости от ситуации и погоды):

17 августа

9.00-10.30 Регистрация участников.

11.00 Открытие фестиваля.

11.30 Турнир 1х1. Фехтование

14.30 Турин 3х3

17.00 Профбои (по договоренности)

18.00 Бугурты

19.00 Выступление музыкальных групп

21.00 Фаер-шоу "Путь солнца".

18 августа

Отъезд участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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