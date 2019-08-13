В Суздале пройдет фестиваль исторической реконструкции
В ближайшие выходные, 17 и 18 августа, в Суздале пройдет фестиваль живой истории «Суздаль-град». На него соберутся реконструкторы из Владимира, Москвы, Суздаля и многих городов России.
В программе обещаны зрелищные турниры по историческому фехтованию (полноконтактные бои 1 на 1 и 3 на 3), бугурты - массовые бои, средневековая ярмарка, продажа всяких средневековых аксессуаров, мастер-классы и файер-шоу.
Фестиваль развернется на берегу реки Каменки под стенами Покровского монастыря. Вход для зрителей (редкая в последнее время вещь) - бесплатный!
Примерная программа фестиваля (может меняться в зависимости от ситуации и погоды):
17 августа
9.00-10.30 Регистрация участников.
11.00 Открытие фестиваля.
11.30 Турнир 1х1. Фехтование
14.30 Турин 3х3
17.00 Профбои (по договоренности)
18.00 Бугурты
19.00 Выступление музыкальных групп
21.00 Фаер-шоу "Путь солнца".
18 августа
Отъезд участников.
ИСТОЧНИК KP.RU