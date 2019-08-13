У химзавода загорелся пассажирский автобус
Предварительная версия пожара – разгерметизация топливной системы.
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Пассажирский автобус загорелся на улице Большой Нижегородской в районе остановки «Химзавод». Пожарным сообщили о возгорании в 5.49, и уже в 5.58 они локализовали огонь. Полностью горение было ликвидировано в 6.03. Сгорела внутренняя отделка и имущество на площади 15 квадратных метров.
К счастью, погибших и пострадавших нет. Пассажиры автобуса вышли из салона самостоятельно.
Предварительная версия пожара – разгерметизация топливной системы.
ИСТОЧНИК KP.RU