У химзавода загорелся пассажирский автобус

СЕГОДНЯ 10:16 2019-08-13T10:41:53+03:00

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Пассажирский автобус загорелся на улице Большой Нижегородской в районе остановки «Химзавод». Пожарным сообщили о возгорании в 5.49, и уже в 5.58 они локализовали огонь. Полностью горение было ликвидировано в 6.03. Сгорела внутренняя отделка и имущество на площади 15 квадратных метров.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Пассажиры автобуса вышли из салона самостоятельно.

Предварительная версия пожара – разгерметизация топливной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU