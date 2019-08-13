2019-08-13T10:41:53+03:00
Происшествия

У химзавода загорелся пассажирский автобус

Предварительная версия пожара – разгерметизация топливной системы.
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Пассажирский автобус загорелся на улице Большой Нижегородской в районе остановки «Химзавод». Пожарным сообщили о возгорании в 5.49, и уже в 5.58 они локализовали огонь. Полностью горение было ликвидировано в 6.03. Сгорела внутренняя отделка и имущество на площади 15 квадратных метров.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Пассажиры автобуса вышли из салона самостоятельно.

Предварительная версия пожара – разгерметизация топливной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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