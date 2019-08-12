2019-08-12T10:16:44+03:00
Происшествия

Муромлянин обокрал гараж, проломив его крышу ногой

Украденный нерабочий холодильник и лодочный мотор он сдал в металлолом
Артём Черепанов
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Муромская полиция задержала грабителя, обокравшего гараж местного жителя. Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Сообщение о краже из гаража поступило в конце июля. На месте преступления полицейские поняли, что грабитель попал внутрь через дыру в крыше. Добычей преступника стали неработающий холодильник, пара автомобильных амортизаторов и лодочный мотор.

Вскоре злоумышленника удалось задержать. Он рассказал полицейским, что проломил дыру в крыше гаража ногой, а все украденное сдал пункт приема металлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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