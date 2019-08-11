2019-08-11T15:22:42+03:00
Общество

День физкультурника во Владимире впервые прошел в ледовом дворце "Владимир"

В комплексе и на прилегающей к нему территории работали более 20 площадок
Алексей СУХОВ
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10 августа, во Владимире состоялся традиционный праздник, посвященный Дню физкультурника. В этот раз его площадкой стал ледовый комплекс "Владимир", открытый в прошлом году. До этого праздник всегда проходил на стадионе "Лыбедь".

В ледовом комплексе и на прилегающей к нему территории работали более 20 площадок. С большим успехом прошли чемпионат ползунков, соревнования по беговелам и киберспорту, настольному хоккею и шахматам, показательные выступления мотоциклистов, мастер-классы по различным видам спорта. В рамках Дня физкультурника-2019 состоялись Всероссийские массовые соревнования по баскетболу "Оранжевый мяч". Также в программе праздника были чемпионат по аллтимат-фрисби, регби-интерактив и микро-футбол, мини-трейл, крафтовые игры, скандинавская ходьба, скейт-площадка и роллеры, показательные выступления по брейкдансу, водный мини-футбол, бампербол, надувной волейбол, скалодром и многое другое.

А ярким финальным аккордом праздника стал товарищеский матч по хоккею с шайбой между ХК "Владимир" и ХК «Переславль-Залесский», в котором владимирская команда одержала победу со счетом 7:4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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