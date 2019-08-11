Во Владимире суд заставил чиновников оплатить горожанину ремонт автомобиля, на которое упало дерево

СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-11T11:54:34+03:00

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В Октябрьском районном суде закончилось рассмотрение иска владимирца к МКУ "Благоустройство". Горожанин требовал возместить ущерб, причиненный его машине.

Дело в том, что после того, как он припарковал автомобиль около своего дома №8 по улице Михайловской, на машину упало дерево. Суд встал на сторону горожанина, посчитав, что бездействие муниципальных чиновников привело к тому, что дерево упало. А за зелеными насаждениями в городе следит как раз МКУ "Благоустройство".

По мнению суда, чиновники должны были спилить старое дерево. Однако каких-либо доказательств того, что те хоть что-то делали с деревом, суду не было представлено. Кстати, чиновники подавали аппеляцию в областной суд, но тот оставил решение нежестоящего органа без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU