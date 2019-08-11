2019-08-11T10:24:27+03:00
Звезды

В Александрове можно увидеть антикварных кукол конца 19- начала 20 века

Кукол представила московский коллекционер Марина Политова
Алексей СУХОВ
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фото с официального сайта музея-заповедника "Александровская слобода"фото с официального сайта музея-заповедника "Александровская слобода"
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В музее "Александровская слобода" в выставочном зале Больничного корпуса открылась выставка «Золотой век кукол».

Это совместный выставочный проект музея-заповедника и московского коллекционера, искусствоведа Марины Политовой. Выставка рассказывает об истории кукол конца XIX - начала XX.

На выставке представлено более 40 антикварных кукол, кукольная и детская одежда, предметы кукольной и детской посуды, кукольная мебель выпущенные в Германии, Франции и Англии.

Стоимость билета - 60 рублей. Выставка будет работать до 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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