В Александрове можно увидеть антикварных кукол конца 19- начала 20 века
Кукол представила московский коллекционер Марина Политова
фото с официального сайта музея-заповедника "Александровская слобода"
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В музее "Александровская слобода" в выставочном зале Больничного корпуса открылась выставка «Золотой век кукол».
Это совместный выставочный проект музея-заповедника и московского коллекционера, искусствоведа Марины Политовой. Выставка рассказывает об истории кукол конца XIX - начала XX.
На выставке представлено более 40 антикварных кукол, кукольная и детская одежда, предметы кукольной и детской посуды, кукольная мебель выпущенные в Германии, Франции и Англии.
Стоимость билета - 60 рублей. Выставка будет работать до 15 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU