В сельских школах Владимирской области откроют образовательные центры

СЕГОДНЯ 16:41 2019-08-09T16:41:29+03:00

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С сентября в 21 сельской школе области начнут работу образовательные центры цифрового и гуманитарного образования «Точки роста», где ученики смогут овладеть 3D-моделированием, прототипированием, компьютерным черчением, технологией цифрового пространства.

К старту уже готова Толпуховская средняя школа Собинского района, где учатся 130 ребят. В учебном заведении проведен ремонт, установлены компьютеры и интерактивные комплексы, тренажеры-манекены для обучения оказанию первой медпомощи, 3D-принтеры, квадрокоптеры. Также в образовательном центре оборудованы коворкинг-зона для совместной работы школьников, шахматная гостиная, мягкая зона и мини-лекторий.

Центры «Точки роста» – это специализированные учреждения, которые создаются на базе сельских школ в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Если в 2019 году во Владимирской области появится 21 центр, то 2020 году планируется создание порядка 42 центров, а в 2021 году добавится ещё 21 центр. Таким образом, в общей сложности будут модернизированы 84 городские и сельские школы.

Вести занятия в «Точках роста» станут учителя технологии, информатики, ОБЖ и педагоги дополнительного образования.

ИСТОЧНИК KP.RU