Заключенный звонил из колонии, представлялся сотрудником банка и снимал деньги доверчивых владимирцев

СЕГОДНЯ 16:33 2019-08-09T16:33:12+03:00

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Прокуратурой города Владимира направлено в суд уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Московской области. Мужчина, который отбывал наказание в колонии города Копейска Челябинской области, незаконно пользовался двумя телефонами. Через них он рассылал смс-сообщений на случайные номера с текстом: "деньги успешно списаны с банковской карты" . При этом для обратной связи заключенный указывал свой номер телефона.

Доверчивые граждане перезванивали мошеннику. А тот, представляясь сотрудником службы безопасности известных банков, убеждал их в том, что неизвестное лицо снимает деньги с их банковской карты. Для того, чтобы списание денег прекратилось, нужно было продиктовать в трубку номер карты и коды, которые приходили на телефоны жителей.

Таким способом мошенник переводил себе деньги. За июль и август 2016 года на удочку попались 10 жителей Владимирской области. Он списывал у них от 7 до 30 тысяч рублей. В общей сумме получилось 170 тысяч.

Прокуратура отмечает, что мужчина, находясь под следствием, успел обмануть 30 жителей Ижевска и других населенных пунктов Удмуртской Республики.

Дело рассмотрит Фрунзенский райсуд Владимира

ИСТОЧНИК KP.RU