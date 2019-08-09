Собинская прокуратура заблокировала сайты, где можно было купить наркотики и дипломы

СЕГОДНЯ 16:24 2019-08-09T16:24:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Собинская прокуратура выявила три интернет-сайта, где размещались объявления с предложениями купить наркотики. Пять сайтов - с объявлениями о покупке дипломов, аттестатов, свидетельств, которые изготавливались как типографским способом, так и на бланках Гознака.

В Октябрьский районный суд города Владимира направлено 8 административных исковых заявлений о признании информации на сайтах запрещенной на территории Российской Федерации. 7 заявлений рассмотрено и удовлетворено, 1 - находится на рассмотрении.

Решения суда в законную силу не вступили.

ИСТОЧНИК KP.RU